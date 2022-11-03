السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 5.02 دينار مقابل 5 دنانير أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع سعر اليورو إلى 4.93 دينار مقابل 4.94 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.72 دينار مقابل 5.75 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

واستقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي، عند 1.33 دينار، و1.36 دينار، وهبط الدينار التونسي إلى 1.52 دينار من 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.