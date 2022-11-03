«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن البحر خفيف الموج إلى هادئ.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر على ساحل مصراتة وسرت.
- الرياح متغيرة الاتجاه اليوم، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية غدا، سرعتها بين 05 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة على ساحل الخليج اليوم.
- الرياح شمالية غربية اليوم على معظم الساحل، وتكون غربية إلى جنوبية غربية غدًا على الساحل من شحات إلى طبرق سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة الحرارة تسجل 24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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