«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن البحر خفيف الموج إلى هادئ.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر على ساحل مصراتة وسرت.

- الرياح متغيرة الاتجاه اليوم، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية غدا، سرعتها بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.