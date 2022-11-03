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بين المصالحة ونبذ العنف وقاعدة دستورية.. هذه رسائل القادة العرب لليبيين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 03 نوفمبر 2022, 01:56 صباحا
بين المصالحة ونبذ العنف وقاعدة دستورية.. هذه رسائل القادة العرب لليبيين
الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في الجزائر، 2 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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تداول القادة العرب على ذكر قضية الأزمة الليبية بين الدعوة لتفعيل الحوار والتوصل إلى قاعدة دستورية والتشديد على الحل الوحيد الذي يكمن في المسار الانتخابي.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، القادة العرب إلى تبني موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وحذّر المنفي، في كلمته خلال أعمال القمة، من أن الاستمرار في المراحل الانتقالية لا يُعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته، ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم، لافتا إلى أن المراحل الانتقالية تطيل عُمر الأزمات، وتساهم في تفاقمها، فضلاً عن أنها تقف حاجزاً أمام ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي.

الغزواني يُذكّر بالمصالحة الفلسطينية
وتطلع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في كلمة باليوم الثاني للدورة 31 للقمة العربية، إلى أهمية اقتداء الدول التي تشهد صراعات باتفاق المصالحة الفلسطينية، قائلاً إن بلاده تستبشر خيرا بما جرى توقيعه مؤخرا من اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية برعاية الجزائر، داعيًا في السياق نفسه إلى إيجاد حلول سياسية سلمية للنزاعات في ليبيا واليمن وسوريا على نحو يضمن لهذه البلدان وحدة وسلامة أراضيها وحق شعوبها في التمتع بالأمن والاستقرار والأمان.

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قادة الأردن والسودان والعراق ينشدون الأمن لليبيا
أمّا ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، رأى أن الأزمات التي يشهدها العالم، مثل تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، تتطلب عملاً عربيًا تكامليًا لمواجهتها. وأضاف في كلمته: «لا بد من حلول تعيد الأمن والاستقرار لأشقائنا في اليمن وليبيا».

كما ثمّن رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان عبد الفتاح البرهان، التواصل مع الأطراف الليبية المعنية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، معبرًا عن رغبته في الوصول إلى قاعدة دستورية تعيد الأوضاع إلى طبيعتها.

بدوره أعرب الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، عن دعم بغداد لجهود تحقيق المصالحة بليبيا وإنهاء العنف، مشددًا على ضرورة اتباع لغة الحوار والابتعاد عن الحروب التي تزيد من تأزيم الأوضاع لا حلها.

وفي افتتاح القمة، مساء الثلاثاء، شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس الدورة الحالية، ونظيره التونسي قيس سعيد، رئيس الدورة السابقة، على ضرورة أن يكون الحل ليبيًا- ليبيًا عبر حوار وطني ومصالحة تفضي لخارطة طريق تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

بيان رسمي: توافق مصري جزائري
وتوافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع نظيره الجزائري، خلال لقاء بينهما على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت. وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الزعيمين «توافقا بشأن أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وتابعت الرئاسة المصرية: «تلاقت رؤى الرئيسين بشأن أهمية العمل على تحقيق الأمن وصون وحدة وسيادة ليبيا، وضرورة الدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، والحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية».

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