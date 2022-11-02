المنفي يعود إلى طرابلس بعد مشاركته في القمة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

عاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأربعاء، إلى العاصمة طرابلس بعد مشاركته في اجتماعات القمة العربية الـ31 بالجزائر، التي اختتمت في وقت سابق اليوم.

وانتهت أعمال القمة العربية في وقت سابق اليوم، ببيان ختامي نصّ على دعم الحل الليبي-الليبي وصولًا إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم، بالإضافة إلى «تضامن القادة العرب مع الشعب الليبي، ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية، وذلك «من خلال حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا، ويصون أمنها وأمن جوارها».

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وفي كلمته خلال اجتماع القادة العرب، دعا المنفي جامعة الدول العربية إلى ممارسة دورها المأمول في تقريب وجهات النظر، وبناء جسور الثقة بين الليبيين، قائلاً: «ندعو الأشقاء العرب إلى تبني موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة».