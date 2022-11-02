حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى جنوب أفريقيا، بتهمة إساءة استعمال سلطاته بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره.

وأفاد مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأنَّ النيابة العامة أنجزت بحثاً آخر لتحديد مسؤولية القائم السابق بأعمال البعثة عن بعض التجاوزات التي اعتورت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليه اتخاذها.

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صرف رواتب لموظفين سابقين

وأوضح البيان أن البحث كشف عن واقع إساءة استعمال المسؤول سلطات الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره، إذ تعمَّد صرف رواتب لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار وظائف البعثة، ومنح مكافآت نهاية الخدمة لآخرين لم تنتهِ رابطتهم الوظيفية بالبعثة.

وفي نهاية استجواب القائم بالأعمال، وتقييم الأدلة القائمة قبله، أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً.