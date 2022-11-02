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شاهد في «هذا المساء»: قمة عربية أخرى.. إعلان وتصريحات ولا جديد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 10:44 مساء
شاهد في «هذا المساء»: قمة عربية أخرى.. إعلان وتصريحات ولا جديد
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 2 أكتوبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على نتائج اجتماع القمة العربية الـ31 في الجزائر، لا سيما في ظل المواقف العربية المتباينة إزاء الملف الليبي، رغم البيان الختامي الذي نص على اتفاق بشأن دعم دعم الحل الليبي-الليبي وصولًا إلى تنظيم الانتخابات.

وأعقبت قرار القمة العربية تصريحات من رئيسي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اللذين رحّبا بما جاء في البيان العربي، والتطلع إلى إجراء الانتخابات العامة.

ماذا بعد التصريحات والبيانات؟ سؤال حاول البرنامج تقديم إجابة عنه مع كل من الأكاديمي والناشط السياسي يوسف البخبخي وأستاذ القانون الخاص بالجامعات الليبية راقي المسماري وأستاذ الإعلام السياسي في جامعة طبرق الدكتور باهر العوكلي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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