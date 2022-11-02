المقريف يفتتح 5 مدارس جديدة و6 فصول إضافية ببلدية زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الأربعاء، 5 مدارس جديدة و6 فصول إضافية ببلدية زليتن، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، ومدير مصلحة المرافق التعليمية علي قويرح، ومدير إدارة الموارد البشرية أبوبكر الهاشمي، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء سمية راشد، ومدير مكتب الإعلام والاتصال عبدالعزيز عيسى، ومراقب التربية والتعليم ببلدية زليتن ميلاد النحايسي، وعدد من المسؤولين والقيادات المحلية والاجتماعية بالبلدية.

المدارس الجديدة التي جرى افتتاحها في زليتن

وقالت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المدارس الجديدة التي جرى افتتاحها في بلدية زليتن هي مدارس: «ثأر الشهداء للتعليم الأساسي، والجمعة المركزية للتعليم الثانوي، والجمعة المركزية للتعليم الأساسي، وخديجة الكبرى للتعليم الأساسي والثانوي بنات، والمجاهد سليمان الفيتوري للتعليم الأساسي»، بالإضافة إلى 6 فصول جديدة إضافية بمدرسة شهداء ماجر للتعليم الأساسي بعد إتمام إنشائها من جديد وتجهيزها من قبل مصلحة المرافق التعليمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن ثلاثًا من بين المدارس الجديدة التي جرى افتتاحها في بلدية زليتن، «تعد من ضمن 7 مدارس بالبلدية تضررت نتيجة حرب التحرير 2011، وتم التعاقد على أعمال إنشائها من جديد عن طريق مصلحة المرافق التعليمية».

المقريف: المدارس الجديدة تضم 80 فصلا بسعة إجمالية 3705 طلاب وطالبات

وقال المقريف في كلمته خلال حفل افتتاح المدارس في زليتن، إن المدارس الجديدة التي جرى افتتاحها في بلدية زليتن تضم 80 فصلًا دراسيًا بسعة إجمالية 3705 طلاب وطالبات، مؤكدًا أن «ما تم اليوم يؤكد جهود الوزارة وخطتها في الاهتمام بالمرافق التعليمية وتوفير البيئة المناسبة لطلابنا في مختلف ربوع البلاد».

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ونوه المقريف إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ما توصلت إليه الوزارة بشأن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (32) لسنة 2021 الخاص بمنح الإذن لوزارة التربية والتعليم للتعاقد على إنشاء 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا، يجري تنفيذها خلال ثلاث سنوات، بمعدل 500 مدرسة سنويًا ابتداءً من العام الجاري.

وأشار المقريف، في كلمته، إلى معاناة الطلاب وأولياء الأمور في تحمل مشاق نقل أبنائهم التلاميذ والطلاب إلى مدارس قريبة للدراسة بها، مشيدًا بجهود أولياء الأمور وحرصهم على تعليم أبنائهم، وكذلك دور فرع هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي استوعبت الطالبات بمدرسة الجمعة المركزية الثانوية للدراسة بمبنى تابع للهيئة.

شكشك يشدد على أهمية تفعيل قرار الحكومة بإنشاء 500 مدرسة خلال 3 سنوات

من جهته، شدد رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، في كلمته بالمناسبة على أهمية تفعيل قرار الحكومة بإنشاء 1500 مدرسة على مدى ثلاث سنوات، لافتًا إلى أن استكمال المدارس الخمس الجديدة في زليتن وتجهيزها لاستقبال الطلاب «يأتي بعد 10 سنوات من معاناتهم». وقال: «إصراري على الحضور اليوم لأنني كنت على اطلاع على المعاناة التي يتكبدها أبناءنا الطلاب وأهاليهم».

المقريف يعد بحل مشاكل المعلمين والطلاب في زليتن

وعقد المقريف على هامش حفل افتتاح المدارس الجديدة في مدينة زليتن، لقاء مع عدد من المعلمين والطلاب للاستماع إلى شكاواهم، التي من بينها مشاكل متعلقة بالعقود المتعثرة مع الوزارة وبعض الحالات المرضية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن المقريف تعهد خلال اللقاء بمتابعة هذه المشاكل مع الجهات المختصة بما يضمن حلحلتها وسير العملية التعليمية وفق المطلوب.

المقريف يفتتح المدارس الجديدة في زليتن، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

المقريف يتفقد إحدى المدارس الجديدة في زليتن، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

طالبات إحدى المدارس الجديدة التي جرى افتتاحها في زليتن، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

المقريف يتفقد إحدى المدارس الجديدة في زليتن، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

طلاب إحدى المدارس الجديدة التي جرى افتتاحها في زليتن، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

شكشك متحدثا في حفل افتتاح المدارس الجديدة في زليتن، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

المقريف متحدثا في حفل افتتاح المدارس الجديدة في زليتن، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

المقريف متحدثا في حفل افتتاح المدارس الجديدة في زليتن، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

حفل حفل افتتاح المدارس الجديدة في زليتن، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)