قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت قوات القيادة العامة، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى صورًا للمقاتلات الحربية من طراز «ميغ 29» الروسية، وهي رابضة في قاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا، وذلك بعد يومين من زيارة المشير خليفة حفتر المنطقة ولقائه عددًا من شيوخ وأعيان وحكماء هون وزلة وسوكنة.

وأظهرت الصور، التي نشرتها صفحة «شعبة الإعلام الحربي» التابعة للقيادة العامة على «فيسبوك»، قادة التشكيلات الرئيسية لقوات القيادة العامة أثناء تفقدهم المقاتلات الروسية بقاعدة الجفرة الجوية، وعلقت على ذلك قائلة إنها «جانب من التجهيزات العسكرية لمقاتلات سلاح الجو، أثناء وصول القائد العام المشير خليفة حفتر إلى الجفرة».

وظهر في الصور أثناء تفقده المقاتلات كل صدام، نجل المشير خليفة حفتر القائد الفعلي لـ«لواء طارق بن زياد المعزز» رفقة كل من آمر اللواء عمر مراجع المقرحي وآمر «اللواء 128 معزز» حسن معتوق الزادمة، بالإضافة إلى آمر سلاح الجو التابع للقيادة العامة اللواء محمد المنفور، وكذلك آمر «اللواء 106 مجحفل» خالد خليفة حفتر النجل الثاني للمشير.

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كما يظهر في الصور المنشورة من داخل القاعدة الجوية عدد من القيادات العسكرية التي رافقت المشير حفتر خلال زيارته الجفرة، وكذلك مقاتلات «ميغ 21» «ميغ 22»، وعدد من المروحيات وطائرات التدريب، بالإضافة إلى الأطقم العاملة على تلك المقاتلات الحربية الرابضة في القاعدة.

وصول مقاتلات «ميغ 29» الروسية إلى قاعدة الجفرة الجوية

وكشف الجيش الأميركي للمرة الأولى، وصول 14 طائرة روسية من طراز «ميغ29» في 26 مايو 2020، وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، يومها في بيان، أن روسيا «نشرت طائرات مقاتلة في ليبيا من أجل تقديم الدعم الجوي لمجموعة فاغنر»، التي كانت تقاتل مع قوات القيادة العامة ضد حكومة الوفاق الوطني السابقة، لكن لم يصدر أي تعليق حينها من جانب القيادة العامة بشأن الإعلان الأميركي.

وأوضحت «أفريكوم» أن 14 طائرة جرى نقلها عن طريق أفراد من الجيش الروسي إلى قاعدة الجفرة مرورًا بسورية، حيث جرى تغيير طلائها بقاعدة حميميم الجوية «بطرازMiG 29 لتظهر دون علامات وطنية».

إعلان القيادة العامة الأول عن وجود مقاتلات «ميغ 29» الروسية

ولم تكشف القيادة العامة وجود هذه المقاتلات في ليبيا، إلا يوم 19 أكتوبر 2021، عندما أعلن آمر «اللواء 106 مجحفل» خالد خليفة حفتر، مشاركة طائرات «ميغ 29» المقاتلة الروسية في مناورة «رعد 2021» العسكرية التي جرت بحضور القائد العام المكلف، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، وعدد من القيادات العسكرية التابعة للقيادة العامة.

ورغم إعلان وجود مقاتلات «ميغ 29» لدى سلاح الجو التابع للقيادة العامة يومها، إلا أنه لم يتم نشر أي صور واضحة لهذه المقاتلات إلا اليوم، حيث اكتفى إعلام القيادة العامة في السابق بنشر صور لتلك المقاتلات أثناء تحليقها في الجو خلال المناورة العسكرية.

مقاتلتي «ميغ» من طراز أقدم متمركزتان بقاعدة الجفرة الجوية، صورة نشرتها قوات القيادة العامة، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (شعبة الإعلام الحربي)

ذيل مقاتلة «ميغ 29» الروسية يظهر في خلفية مروحية وطائرة حربية من طراز قديم بقاعدة الجفرة الجوية. (شعبة الإعلام الحربي)

مقاتلة «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية نشرتها قوات القيادة العامة، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (شعبة الإعلام الحربي)

مقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية نشرتها قوات القيادة العامة، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (شعبة الإعلام الحربي)

صدام حفتر أثناء تفقده قاعدة الجفرة الجوية رفقة عدد من العسكريين التابعين للقيادة العامة. (شعبة الإعلام الحربي)

مقدمة مقاتلة «ميغ 29» بالقرب منها صدام حفتر والمنفور والزادمة وقادة عسكريين بقاعدة الجفرة الجوية، (شعبة الإعلام الحربي)