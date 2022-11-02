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حكومة باشاغا ترحب بقرار القمة العربية بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 08:11 مساء
حكومة باشاغا ترحب بقرار القمة العربية بشأن ليبيا
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. (أرشيفية)
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رحبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بما جاء في البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في الجزائر.

وأشارت حكومة باشاغا، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن مضمون البيان يؤكد «التضامن العربي مع الشعب الليبي ودعم الحل الليبي-الليبي، الذي يحفظ أمن وسيادة ليبيا، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تضمن الاستقرار السياسي الدائم».

- الدبيبة يعلق على قرار القمة العربية: صوت الليبيين أصبح أكثر وصولا

وفي وقت سابق اليوم أيضًا، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بقرار القمة العربية أيضًا، بقوله: «الآن أصبح موقف الأشقاء العرب أكثر تقاربًا، وصوت الليبيين أكثر وصولًا: لا للتمديد، نعم للانتخابات».

ونص البيان الختامي للقمة، الصادر اليوم الأربعاء، على دعم الحل الليبي-الليبي وصولًا إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم، بالإضافة إلى «تضامن القادة العرب مع الشعب الليبي، ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية، وذلك «من خلال حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا، ويصون أمنها وأمن جوارها».

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