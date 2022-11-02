لجنتا ديوان المحاسبة تستأنفان مباحثات توحيد المؤسسة في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

استئأنفت لجنتا التواصل والاتصال المشكلتان من ديوان المحاسبة في طرابلس والبيضاء، اليوم الأربعاء، مباحثاتهما لتوحيد المؤسسة، وذلك بالعاصمة التونسية في رابع لقاء بين اللجنتين منذ تشكيلهما قبل أكثر من أربع سنوات.

وقال ديوان المحاسبة في طرابلس عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اجتماع اليوم في تونس يجري تحت إشراف لجنة توحيد المؤسسات الوطنية بمجلس التخطيط الوطني وشركائه الدوليين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الولايات المتحدة للسلام.

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مخرجات اللقاء الرابع للجنتي توحيد ديوان المحاسبة

وأوضح ديوان المحاسبة أن اللجنتين ناقشتا في لقائهما الرابع المنعقد بالعاصمة التونسية «الحلول المناسبة للمسائل قيد الدراسة، ومراجعة توصيات الاجتماعات السابقة، وصولًا إلى مسودة اتفاق نهائية لتوحيد ديوان المحاسبة الليبي».

وأعلنت رئاسة ديواني المحاسبة في طرابلس والبيضاء يوم 9 يوليو 2018، عن تشكيل لجنتين من أجل توحيد إدارات الديوان في الشرق والغرب، إلا أنه لم تعلن أي نتائج بشأن اجتماعات اللجنتين حتى الآن.