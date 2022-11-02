البرهان يناشد الأطراف الليبية الوصول إلى قاعدة دستورية تعيد الأوضاع لطبيعتها

القاهرة - بوابة الوسط

ناشد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، الأطراف الليبية بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى قاعدة دستورية تعيد الأوضاع في البلاد إلى طبيعتها.

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تضتضيفها الجزائر على مدى يومين.

وقال البرهان في كلمته إن «السودان يثمن التواصل مع الأطراف الليبية المعنية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الجارة الشقيقة ليبيا، وصولًا إلى قاعدة دستورية تعيد الأوضاع إلى طبيعتها»، مشيرًا إلى أنهم يعملون «في هذا الصدد مع القيادات داخل ليبيا ودول الجوار الليبي».

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ليبيا ملف رئيسي على أجندة القمة العربية في الجزائر

وكانت ليبيا أحد الملفات الرئيسية على أجندة القمة العربية في الجزائر التي انطلقت أعمالها أمس الثلاثاء بمشاركة عدد من قادة الدول وممثلي حكومات الدول الأعضاء في الجامعة.

وحث القادة العرب المتحدثون في القمة كافة الأطراف الليبية على اللجوء إلى الحوار لحل الخلافات السياسية والتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، مؤكدين دعمهم لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.