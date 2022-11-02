المنفي يدعو إلى تبني موقف عربي موحد لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى تبني موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيـل جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وأشار المنفي، إلى دور المجلس بمهمته في قيادة جهود المصالحة الوطنية؛ تمهيدًا لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة التشريعية والتنفيذية، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية متلازمة، مثنيًا على الجهود الإقليمية المصاحبة لعمل المجلس؛ من أجل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمثل الأساس الأهم لدعم كافة المسارات، للوصول إلى الاستقرار والسلام المنشود، حسب كلمته في القمة العربية المنعقدة في الجزائر، اليوم الأربعاء.

المنفي يرفض رهن مقدرات الشعب الليبي إلى أي آلية دولية

وتابع: «هذه المسؤوليات تحتم علينا أن نعمل في مسار وطني متوازن وغير منحاز، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، وبناء تدابير الثقة بين الليبيين».

ورفض المنفي رهن مقدرات الشعب الليبي إلى أي آلية دولية، مهما كانت النيات الحسنة التي تقف وراءها، لكنه يتحقق بتوافق ليبي على ضرورة حياد المال العام، ووصوله إلى مستحقيه عبر آلية شفافة، تشارك فيها كل الأطراف الليبية، وتُضبَط من خلالها مالية الدولة خلال المراحل الانتقالية، بما يعزز الثقة، ويحفظ المال العام، ويهيئ الأرضية الاقتصادية المناسبة لإجراء الانتخابات المنشودة.

كما دعا جامعة الدول العربية ممثلة في أعضائها وأمانتها العامة، إلى مساندة المجلس الرئاسي، وممارسة دورها المأمول في تقريب وجهات النظر، وبناء جسور الثقة بين الليبيين، جنبًا إلى جنب مع الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ليبيا.