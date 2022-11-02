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السيسي يدعو إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية دون إملاءات خارجية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 01:17 مساء
السيسي يدعو إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية دون إملاءات خارجية
الرئيس السيسي خلال إلقائه كلمة في القمة العربية بالجزائر، 2 نوفمبر 2022، (صورة من بث مباشر)
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دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الدول العربية إلى دعم مساعي بلاده في ليبيا، وذلك «للتوصل إلى تسوية سياسية في أسرع وقت، بقيادة وملكية ليبية، خصوصا دون إملاءات خارجية»؛ وذلك وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وحث السيسي على احترام مؤسسات الدولة الليبية وصلاحياتها وفق الاتفاقات المبرمة، حسب كلمته في القمة العربية المنعقدة في الجزائر، اليوم الأربعاء.

وطالب الرئيس المصري بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، خلال مدى زمني محدد، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وحل الميليشيات؛ بما يحول دون تجدد المواجهات العسكرية، ويعيد للبلاد وحدتها وسيادتها واستقرارها.

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