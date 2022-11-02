رئيس تونس: الوقت حان لتوحيد المواقف العربية حتى تستعيد ليبيا مكانتها

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الوقت حان لتوحيد المواقف العربية حتى «تستعيد ليبيا مكانتها وسورية عافيتها ويستعيد اليمن سعادته»، مشددًا على الحاجة إلى إرادة مشتركة حقيقية لإيجاد حلول مشتركة لتجاوز كل المشكلات.

ودعا سعيد، من منبر القمة العربية بالجزائر ليل الثلاثاء، الليبيين إلى لم الشمل وتحقيق المصالحة الشاملة، مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيًا، وهو ما جرى التأكيد عليه في الجزائر خلال اجتماع آليات دول الجوار الليبي في شهر أغسطس 2021 وما تبعها من مشاورات دورية في تونس بداية العام الجاري.

قيس سعيد يدعو إلى توحيد الصفوف

وتابع: «لا بُد أن نستشرف المستقبل معًا لحفظ أمننا القومي وسيادتنا واستقلالنا، وتجاوز كل التحديات والاستجابة لمطالب شعوبنا»، مكملًا «إننا مدعوون إلى وضع رؤية جديدة لتوحيد الصفوف ونبذ الانقسامات، وإيجاد الحلول لأي خلاف بروح من المسؤولية العميقة».

- تبون يدعو في القمة العربية إلى حوار في ليبيا بعيدا عن التدخلات

وتساءل الرئيس التونسي: «كيف لنا أن نطلب من الآخرين الدعم والمساندة حول قضايا نختلف نحن فيها ونفتقد فيها للرؤية الواضحة؟».

يشار إلى أن الرئيس عبدالمجيد تبون الذي تسلمت بلاده من تونس الرئاسة الدورية للقمة العربية، دعا الأشقاء فى ليبيا وسورية واليمن إلى الحوار للتوصل إلى حلول توافقية داخلية وفق قوله.