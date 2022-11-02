Atwasat

رئيس تونس: الوقت حان لتوحيد المواقف العربية حتى تستعيد ليبيا مكانتها

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 12:48 مساء
رئيس تونس: الوقت حان لتوحيد المواقف العربية حتى تستعيد ليبيا مكانتها
قيس سعيد خلال إلقائه كلمة في افتتاح القمة العربية، 1 نوفمبر 2022، (الإنترنت)
alwasat radio

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الوقت حان لتوحيد المواقف العربية حتى «تستعيد ليبيا مكانتها وسورية عافيتها ويستعيد اليمن سعادته»، مشددًا على الحاجة إلى إرادة مشتركة حقيقية لإيجاد حلول مشتركة لتجاوز كل المشكلات.

ودعا سعيد، من منبر القمة العربية بالجزائر ليل الثلاثاء، الليبيين إلى لم الشمل وتحقيق المصالحة الشاملة، مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيًا، وهو ما جرى التأكيد عليه في الجزائر خلال اجتماع آليات دول الجوار الليبي في شهر أغسطس 2021 وما تبعها من مشاورات دورية في تونس بداية العام الجاري.

قيس سعيد يدعو إلى توحيد الصفوف
وتابع: «لا بُد أن نستشرف المستقبل معًا لحفظ أمننا القومي وسيادتنا واستقلالنا، وتجاوز كل التحديات والاستجابة لمطالب شعوبنا»، مكملًا «إننا مدعوون إلى وضع رؤية جديدة لتوحيد الصفوف ونبذ الانقسامات، وإيجاد الحلول لأي خلاف بروح من المسؤولية العميقة».

- تبون يدعو في القمة العربية إلى حوار في ليبيا بعيدا عن التدخلات

وتساءل الرئيس التونسي: «كيف لنا أن نطلب من الآخرين الدعم والمساندة حول قضايا نختلف نحن فيها ونفتقد فيها للرؤية الواضحة؟».

يشار إلى أن الرئيس عبدالمجيد تبون الذي تسلمت بلاده من تونس الرئاسة الدورية للقمة العربية، دعا الأشقاء فى ليبيا وسورية واليمن إلى الحوار للتوصل إلى حلول توافقية داخلية وفق قوله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!

«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!
«وسط الخبر»: المشري رئيسًا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟

«وسط الخبر»: المشري رئيسًا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟
«اقتصاد بلس»: النيابة العامة تواصل مكافحة الفساد والحد من الجرائم المصرفية

«اقتصاد بلس»: النيابة العامة تواصل مكافحة الفساد والحد من الجرائم المصرفية
«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)

«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)
بعد تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في «اتفاق الحبوب»

بعد تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في «اتفاق ...
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»

تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي

لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي
«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة

«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة
كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تاريخ وآراء السري.. نجم «المدينة» والمنتخب الوطني

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تاريخ وآراء السري.. نجم «المدينة» والمنتخب ...
منظمة الصحة تبقي على «أعلى مستوى» من التأهب لمواجهة جدري القرود

منظمة الصحة تبقي على «أعلى مستوى» من التأهب لمواجهة جدري القرود
توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة

السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل ...
انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر

انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر
7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد

7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد
رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي

رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي
اليوم.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»

اليوم.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»
البنك الدولي: 35% زيادة في أسعار الخبز.. والكسكس يقفز بنسبة 80%

البنك الدولي: 35% زيادة في أسعار الخبز.. والكسكس يقفز بنسبة 80%
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اعتماد نتائج الدور الثاني للتعليم الأساسي بنسبة نجاح 58.07%
اعتماد نتائج الدور الثاني للتعليم الأساسي بنسبة نجاح 58.07%
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
ضبط تشكيل عصابي سرق محال في زليتن ومصراتة
ضبط تشكيل عصابي سرق محال في زليتن ومصراتة
بدء صيانة شارعي «البيبسي» و«معسكر 302» في بنغازي
بدء صيانة شارعي «البيبسي» و«معسكر 302» في بنغازي
السيسي وتبون يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بأقرب وقت وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة
السيسي وتبون يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بأقرب وقت ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
ضبط متهم بالسرقة بالإكراه في باب بن غشير
ضبط متهم بالسرقة بالإكراه في باب بن غشير...
المزيد
السيسي يدعو إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية دون إملاءات خارجية
السيسي يدعو إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية دون إملاءات ......
رئيس تونس: الوقت حان لتوحيد المواقف العربية حتى تستعيد ليبيا مكانتها
رئيس تونس: الوقت حان لتوحيد المواقف العربية حتى تستعيد ليبيا......
تبون يدعو في القمة العربية إلى حوار في ليبيا بعيدا عن التدخلات
تبون يدعو في القمة العربية إلى حوار في ليبيا بعيدا عن ......
السيسي وتبون يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بأقرب وقت وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة
السيسي وتبون يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بأقرب ......
بدء صيانة شارعي «البيبسي» و«معسكر 302» في بنغازي
بدء صيانة شارعي «البيبسي» و«معسكر 302» في بنغازي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط