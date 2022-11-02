تبون يدعو في القمة العربية إلى حوار في ليبيا بعيدا عن التدخلات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

ناشد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون جميع الأطراف المتصارعة تبني لغة الحوار الشامل؛ لحل النزاعات بما فيها الوضع في ليبيا.

وقال تبون، أمس الثلاثاء، في كلمة أمام المشاركين في أشغال الدورة 31 للقمة العربية بالجزائر العاصمة، إن الأزمات التي تشهدها بعض الدول الشقيقة مثل ليبيا وسورية واليمن لا تزال تبحث عن سبيلها للحل.

وناشد الرئيس الجزائري، جميع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية إلى تفضيل الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، بعيدًا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية، داعيًا إلى حلول سياسية سلمية توافقية تمكن شعوبها من صياغة مستقبلها، وتحقيق تطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة، بما يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة شعوبها وسلامة أراضيها.

تبون يدعو إلى حلول توافقية للأزمة الليبية

ويرى تبون أن الأمل لا يزال معقودًا، في استعادة الحكمة والتبصر وزمام المبادرة من أجل صياغة السبل الكفيلة بحقن الدماء وعودة الأمل في البناء ولم الشمل العربي.

- السيسي وتبون يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بأقرب وقت وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة

كما تطلع إلى طرح آلية لفض النزاعات على القادة العرب على رأسها الملف الليبي، الذي يشهد تعثرًا في مجال إيجاد توافقات بشأن القاعدة الدستورية الممهدة للانتخابات مع استمرار التدخلات الأجنبية.