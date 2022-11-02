«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على ساحل سرت، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

- الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من زوارة إلى طرابلس، بينما تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل سرعته تتراوح بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.