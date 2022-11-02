حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 2 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس على معظم المناطق، مع تكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الشمال الشرقي وبعض المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت، واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و28 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، خصوصا على مناطق الخليج، يتخللها سقوط أمطار خفيفة أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.