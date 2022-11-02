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ضبط سوري أصاب مواطنا بعاهة مستديمة في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 01:38 صباحا
ضبط سوري أصاب مواطنا بعاهة مستديمة في غوط الشعال
المتهم ملقب بـ«الواوي» (وزارة الداخلية)
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ألقت عناصر جهاز الأمن العام القبض على شخص سوري الأصل، من ذوي السوابق الجنائية، متهم بإطلاق النار على أحد المواطنين؛ مما سبَّب له عاهة مستديمة.

وأوضح بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»، أن أعضاء التحري والقبض بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ألقوا القبض على «إ. أ. م. ال» (34 سنة) سوري الأصل، ملقب بـ«الواوي»، المقيم بغوط الشعال.

- ضبط متهم في جريمة قتل منذ 6 سنوات

وأضاف البيان أن عناصر الأمن ضبطت بحوزة المتهم سلاحًا «نوع مسدس عيار 7 ملي»، وجرى إحالته إلى مركز غوط الشعال.

ويواجه المتهم أربعة اتهامات هي: «الإيذاء الجسيم والسب والتهديد، وانتهاك الحرمة وشرب الخمر والفعل الفاضح، والسب والضرب والتهديد، والإيذاء الخطيرة والعاهة المستديمة».

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