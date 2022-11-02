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حبس مدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 12:22 صباحا
حبس مدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي
شعار مكتب النائب العام (فيسبوك)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس مدير عام مركز غسيل الكلى- ترهونة، بتهمة الإخلال بالقواعد والضوابط المنظمة لإجراءات التعاقد.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن التحقيقات في مواجهة مدير عام المركز أثبتت تواطؤ القائمين على الإدارة مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها، عن طريق الاتفاق على عدم توريد المستلزمات والمعدات محل التعاقد، ووضع وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية.

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وأوضح البيان أن سلوك الإدارة أسهم في تحقق نفع غير مشروع، إضراراً بالمال العام، والمصلحة المتمثلة في إعمال الحق في الصحة وضمانه، حيث انتهى المحقق إلى حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق.

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