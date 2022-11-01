اجتماع عسكري بقاعدة طرابلس البحرية يناقش 4 ملفات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع عسكري بقاعدة طرابلس البحرية، اليوم الثلاثاء، 4 ملفات تتعلق بعمل الوحدات العسكرية، تشمل المشاركة في المشروع التعبوي «إعصار 1»، والاعتداءات على المقار العسكرية، وملفي جرحى العمليات العسكرية والرواتب.

ضم الاجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول محمد الحداد، والأمين العام لرئاسة الأركان العامة، ورؤساء الأركان النوعية، وعدد من آمراء المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات العسكرية.

المشروع التعبوي «إعصار 1»

وأوضح بيان نشرته صفحة رئاسة الأركان العامة على «فيسبوك»، أن الاجتماع تطرق إلى جهود الوحدات التي شاركت في تنفيذ المشروع التعبوي «إعصار 1». وحثّ المجتمعون على «ضرورة العمل على أن تكون المؤسسة العسكرية في المستوى الذي نسعى جميعًا الوصول إليه، وضمانًا لحماية الوطن والشعب، ودفاعًا على مدنية الدولة».

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وقف الاعتداءات على المقار العسكرية

وشدد المجتمعون على «ضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية وأملاكها وحقوقها، ووقف الاعتداءات على مقرات الوحدات العسكرية، ومتابعة استيفاء وضمان حقوق المؤسسة ومنتسبيها».

مشكلات الجرحى والرواتب

كما بحث الحداد مع المشاركين في الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه جرحى العمليات العسكرية، وكذلك مناقشة بعض الأمور التي تتعلق بالرواتب، وطرق معالجتها رغم بعض التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الخطة المعتمدة من رئاسة الأركان العامة حول إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية.

الفريق أول محمد الحداد يرأس اجتماعا عسكريا بقاعدة طرابلس البحرية، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الفريق أول محمد الحداد يرأس اجتماعا عسكريا بقاعدة طرابلس البحرية، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الفريق أول محمد الحداد يرأس اجتماعا عسكريا بقاعدة طرابلس البحرية، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الفريق أول محمد الحداد يرأس اجتماعا عسكريا بقاعدة طرابلس البحرية، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الفريق أول محمد الحداد يرأس اجتماعا عسكريا بقاعدة طرابلس البحرية، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)