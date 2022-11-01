شاهد في «وسط الخبر»: وهم الاستقرار.. لماذا يعتقد الليبيون أن أزمتهم ستنتهي؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الثلاثاء، الضوء على تطورات الأزمة الليبية بالتزامن مع القمة العربية في الجزائر التي تأتي تحت عنوان «لم الشمل»، في ظل وضع مضطرب وتباين وجهات النظر العربية إزاء الملف الليبي.

وفي وقت سابق اليوم تحدثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، عن تباين وجهات النظر بين الدول العربية، لافتة إلى أن الملف الليبي من أكثر المسائل التي عليها خلاف في وجهات النظر بين الدول العربية، حيث يرى كل طرف الموضوع «من زاوية معينة».

- المنقوش تؤكد وجود خلاف عربي في وجهات النظر حول ليبيا

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا التباين العربي، وتأثيره على الملف الليبي، وذلك مع كل من: رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي، والإعلامي الجزائري أمين الوينسي، والباحث السياسي عبدالعزيز أغنية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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