Atwasat

شاهد في «وسط الخبر»: وهم الاستقرار.. لماذا يعتقد الليبيون أن أزمتهم ستنتهي؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 09:51 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: وهم الاستقرار.. لماذا يعتقد الليبيون أن أزمتهم ستنتهي؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022
alwasat radio

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الثلاثاء، الضوء على تطورات الأزمة الليبية بالتزامن مع القمة العربية في الجزائر التي تأتي تحت عنوان «لم الشمل»، في ظل وضع مضطرب وتباين وجهات النظر العربية إزاء الملف الليبي.

وفي وقت سابق اليوم تحدثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، عن تباين وجهات النظر بين الدول العربية، لافتة إلى أن الملف الليبي من أكثر المسائل التي عليها خلاف في وجهات النظر بين الدول العربية، حيث يرى كل طرف الموضوع «من زاوية معينة».

- المنقوش تؤكد وجود خلاف عربي في وجهات النظر حول ليبيا

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا التباين العربي، وتأثيره على الملف الليبي، وذلك مع كل من: رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي، والإعلامي الجزائري أمين الوينسي، والباحث السياسي عبدالعزيز أغنية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد

7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد
رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي

رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي
الكرملين: تخريب «نورد ستريم» أشرفت عليه ونسقته بريطانيا

الكرملين: تخريب «نورد ستريم» أشرفت عليه ونسقته بريطانيا
غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»

غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»
البنك الدولي: 35% زيادة في أسعار الخبز.. والكسكس يقفز بنسبة 80%

البنك الدولي: 35% زيادة في أسعار الخبز.. والكسكس يقفز بنسبة 80%
قمة «لم الشمل» تجمع القادة العرب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. فهل تأتي بجديد؟

قمة «لم الشمل» تجمع القادة العرب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. فهل تأتي بجديد؟
ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب

ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ150 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ150 شركة خلال أسبوع
سابقة تاريخية.. تايلور سويفت تكتسح كامل تصنيف «بيلبورد»

سابقة تاريخية.. تايلور سويفت تكتسح كامل تصنيف «بيلبورد»
لبنان يدخل مرحلة فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون

لبنان يدخل مرحلة فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون
منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا

منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا
حبس مدير سابق لـ«وكالة مصرف شمال أفريقيا - السلاوي»

حبس مدير سابق لـ«وكالة مصرف شمال أفريقيا - السلاوي»
حفتر: سنخوض «معركة التحرير» إذا فشلت المساعي السلمية

حفتر: سنخوض «معركة التحرير» إذا فشلت المساعي السلمية
كاركاتير خيري - ترامب يهنئ ماسك بعد استحواذه على تويتر

كاركاتير خيري - ترامب يهنئ ماسك بعد استحواذه على تويتر
واشنطن نتشر 6 قاذفات نووية «بي-52» في أستراليا في استعراض للقوة أمام بكين

واشنطن نتشر 6 قاذفات نووية «بي-52» في أستراليا في استعراض للقوة أمام بكين
أوردمان: استمعت لقصص نجاح رائعة للشباب الليبي خلال زيارة طرابلس

أوردمان: استمعت لقصص نجاح رائعة للشباب الليبي خلال زيارة طرابلس
استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية رغم الاعتراض الروسي.. وتركيا تتوسط لحل الأزمة

استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية رغم الاعتراض الروسي.. وتركيا تتوسط لحل الأزمة
إيلون ماسك يحل مجلس الإدارة ويعين نفسه «المدير الوحيد» لـ«تويتر»

إيلون ماسك يحل مجلس الإدارة ويعين نفسه «المدير الوحيد» لـ«تويتر»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الدولة يستكمل التصويت على القاعدة الدستورية
مجلس الدولة يستكمل التصويت على القاعدة الدستورية
ضبط متهم بالاعتداء على والديه و4 قضايا سرقة في بوعطني
ضبط متهم بالاعتداء على والديه و4 قضايا سرقة في بوعطني
النويري يبحث مع عدد من النواب 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية
النويري يبحث مع عدد من النواب 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل ...
أبوالغيط يدعو الأطراف الليبية «إلى المزيد من المرونة» لمعالجة الأمور بمتابعة عربية
أبوالغيط يدعو الأطراف الليبية «إلى المزيد من المرونة» لمعالجة ...
ضبط متهم في جريمة قتل منذ 6 سنوات
ضبط متهم في جريمة قتل منذ 6 سنوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
المزيد
لجنة المتابعة تطلب ردود جهات حكومية حول أحكام صادرة على أصول ليبية بالخارج
لجنة المتابعة تطلب ردود جهات حكومية حول أحكام صادرة على أصول......
شاهد في «وسط الخبر»: وهم الاستقرار.. لماذا يعتقد الليبيون أن أزمتهم ستنتهي؟
شاهد في «وسط الخبر»: وهم الاستقرار.. لماذا يعتقد الليبيون أن......
الشهوبي والفطيسي يتفقان على إعداد رؤية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل
الشهوبي والفطيسي يتفقان على إعداد رؤية لمشروع الاستراتيجية ......
ضبط متهم في جريمة قتل منذ 6 سنوات
ضبط متهم في جريمة قتل منذ 6 سنوات...
أبوالغيط يدعو الأطراف الليبية «إلى المزيد من المرونة» لمعالجة الأمور بمتابعة عربية
أبوالغيط يدعو الأطراف الليبية «إلى المزيد من المرونة» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط