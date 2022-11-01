أبوالغيط يدعو الأطراف الليبية «إلى المزيد من المرونة» لمعالجة الأمور بمتابعة عربية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط كافة الأطراف الليبية «إلى مزيد من المرونة لمعالجة الأمور» في بلادهم، وذلك «بمتابعة من الدول العربية» الأعضاء في الجامعة.

جاءت دعوة أبوالغيط في كلمته خلال افتتاح أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي انطلقت عصر اليوم الثلاثاء في الجزائر العاصمة بحضور عدد من القادة وممثلي الدول الأعضاء.

- انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر

أبوالغيط يؤكد استمرار المتابعة اعربية لتسوية الأزمة الليبية

وأكد أبوالغيط في كلمته أن جامعة الدول العربية ستستمر في متابعة جهود تسوية الأزمة الليبية «بكل تجرد» وبتنسيق مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وانطلقت، مساء الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية، أعمال القمة العربية الـ31، التي بدأت بمراسم تسلُّم الجزائر لرئاسة القمة من تونس التي تولت رئاستها خلال الدورة السابقة.