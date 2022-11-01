بن قدارة يؤكد التزام مؤسسة النفط بالحد من الانبعاثات لبناء مستقبل أكثر استدامة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، التزام المؤسسة بالعمل على الحد من الانبعاثات الضارة من أجل الحفاظ على البيئة ولبناء مستقبل أكثر استدامة.

جاء تأكيد بن قدارة خلال كلمته في حلقة نقاش، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مؤتمر «أديبك 2022» المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة قادة صناعة الطاقة في العالم.

إمكانات ليبيا في مجال الطاقة المتجددة

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن بن قدارة تحدث خلال مشاركته عن الإمكانات الهائلة التي تمتلكها ليبيا للانطلاق في مجال الطاقة المتجددة.

- بن قدارة: ندرس مد خطي أنابيب غاز مع اليونان ودمياط

- بن قدارة: اتفقنا مع «إيني» و«بي بي» لبدء الحفر وإنتاج الغاز بالبحر المتوسط والحمادة

- بن قدارة: إيرادات النفط الليبي ستتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية 2022

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية ومع الشركاء الأجانب لتطوير عمليات القطاع بالتركيز على مجالات الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز.

حجم إنتاج ليبيا من الغاز

وقال بن قدارة في تصريح إلى قناة «CNBC» عربية، إن المؤسسة تدرس فكرة مشروع خط أنابيب غاز للربط مع اليونان، وآخر لمدينة دمياط المصرية، يضافان إلى الخط الراهن الذي يربط بين ليبيا وإيطاليا.

وأضاف بن قدارة، أن إنتاج ليبيا من الغاز يصل إلى ثلاثة تريليونات قدم مكعب من الغاز، ويستهلك أغلبه محليًا، مشيرًا إلى أن احتياطيات ليبيا من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعب.