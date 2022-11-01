باشاغا يشهد تخريج 535 شرطيًا من معهد تدريب سرت

القاهرة - بوابة الوسط

شهد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من معهد تدريب الشرطة في مدينة سرت، والتي بلغ عدد أفرادها 535 شرطيًا، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وجرت الاحتفالية بحضور كل من وزير داخلية الحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة ونائب رئيس الوزراء خالد الأسطى وعدد من وزراء الحكومة والقيادات الأمنية والضباط من مختلف مكونات وزارة الداخلية والمسؤولين بالمؤسسة العسكرية وأهالي الخريجين.

باشاغا: وزارة الداخلية هي العمود الفقري لبناء ليبيا

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن باشاغا هنأ في كلمته بالمناسبة خريجي الدفعة الأولى من معهد تدريب الشرطة في مدينة سرت، مؤكدًا «على دعمه لوزارة الداخلية باعتبارها العمود الفقري لبناء ليبيا».

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وأثنى باشاغا على المجهودات التي بذلها كافة القائمين على إنجاح هذه الدورة التدريبية من أجل تخريج وتأهيل دفعة من الشرطة تخدم وتلبي طموحات الشعب الليبي في العيش في سلام وطمأنينة وأن يكونوا معًا لبناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحفل تخلله عروض لكراديس الخريجين الذين استعرضوا لوحات فنية تظهر المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب.

حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد تدريب الشرطة في سرت بحضور باشاغا، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي)

حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد تدريب الشرطة في سرت بحضور باشاغا، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي)

حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد تدريب الشرطة في سرت بحضور باشاغا، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي)

حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد تدريب الشرطة في سرت بحضور باشاغا، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي)