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الجامعة العربية: مواقف أبوالغيط في شأن ليبيا لا تخرج عن قواسم الإجماع العربي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 04:46 مساء
الجامعة العربية: مواقف أبوالغيط في شأن ليبيا لا تخرج عن قواسم الإجماع العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن «مواقف الأمين العام أحمد أبوالغيط في شأن ليبيا لا تخرج عن قواسم الإجماع العربي المتضمن في القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، والتي تنطلق من تعزيز وحدة ليبيا وسيادتها، والعمل على توحيد مؤسساتها، عبر إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقتٍ ممكن».

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية بخصوص ليبيا، وزعه الناطق باسم جمال رشدي على وسائل الإعلام.

تصريحات أبوالغيط بشأن الوضع في ليبيا
ونفي رشدي في البيان صحة تصريحات نسبتها بعض وسائل الإعلام الليبية للأمين العام أحمد أبوالغيط، بشأن الوضع في ليبيا، معتبرًا أن «أطرافًا قد تكون تهدف إلى إثارة البلبلة بالتزامن مع انعقاد القمة العربية بالجزائر».

- أبوالغيط يعرض على باتيلي في الجزائر عناصر الموقف العربي من الملف الليبي

وأكد جمال رشدي أن الأمين العام لجماعة الدول العربية و«كما هو ثابت في كافة تصريحاته وبياناته العلنية، يكن الاحترام والتقدير للدولة الليبية وللقيادات والمؤسسات الليبية كافة».

وأهاب الناطق باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بوسائل الإعلام «المساعدة في إنجاح القمة العربية عبر تجنب الإثارة والوقيعة في وقت الدول العربية أحوج ما تكون لرص الصفوف وإعلاء القواسم المشتركة».

عناصر الموقف العربي من الملف الليبي
والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بمقر إقامته في الجزائر العاصمة أمس الإثنين، المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وقال رشدي إن أبوالغيط قدم لباتيلي خلال اللقاء عرضًا لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي، لا سيما ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وأهمية الشروع باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق». كما جدد «المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية».

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