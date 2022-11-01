باشاغا يؤكد أهمية الوصول إلى قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الوصول إلى «قاعدة دستورية تمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة».

جاء ذلك خلال مشاورات جمعت باشاغا مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، وفق تغريدة لباشاغا على حسابه على موقع «تويتر»، لم تخض في مزيد التفاصيل.

بدوره، قال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا إنه بحث مع باشاغا ملف الانتخابات، داعيًا إلى إجرائها في أقرب وقت. وأكد سولير، خلال المقابلة، أهمية استكمال القاعدة الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، بما يتوافق مع رغبة الشعب الليبي، حسب تدوينة على حسابه بموقع «تويتر»، الثلاثاء.

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لقاء مع مكونات اجتماعية حول المصالحة ولم الشمل

وأمس الإثنين، اجتمع باشاغا، مع «حراك لم الشمل وتوحيد الصف الوطني» الذي يضم «عددا من المشايخ والأعيان والحكماء وقوى وطنية».

وخُصص الاجتماع «للتشاور حول الوضع السياسي الراهن في البلاد، والسبل الكفيلة لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة»، حيث أكد الحاضرون تمسكهم «بوحدة التراب الليبي والمساواة في الحقوق والواجبات، وضرورة الفصل بين السلطات، ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية، ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون، والمطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ورفض التدخل الأجنبي والتمسك بسيادة الوطن ووحدته».