«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن البحر قليل الاضطراب على ساحل درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خصوصا على ساحل سرت، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، بينما تكون شمالية غربية نهار الغد على الساحل من مصراتة إلى سرت، سرعتها تترواح بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.