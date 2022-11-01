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«التعليم» تعلن نتائج الدور الثاني للتعليم الأساسي غدا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 12:40 مساء
«التعليم» تعلن نتائج الدور الثاني للتعليم الأساسي غدا
شعار وزارة التعليم التقني بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)
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ستعلن وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، غدا الأربعاء، نتائج الدور الثاني لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في الداخل.

كما ستعرض نتائج الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانيو بالخارج، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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- اعتماد نتائج الثانوية بنسبة نجاح 59.56%

وقالت الوزارة إنها ستعلن العشرة الأوائل في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي على مستوى البلاد، وأوائل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علـى مستوى 13 دائرة في منظومة مكاتب الامتحانات بالبلديات.

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