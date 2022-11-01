«التعليم» تعلن نتائج الدور الثاني للتعليم الأساسي غدا

القاهرة - بوابة الوسط

ستعلن وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، غدا الأربعاء، نتائج الدور الثاني لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في الداخل.

كما ستعرض نتائج الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانيو بالخارج، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وقالت الوزارة إنها ستعلن العشرة الأوائل في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي على مستوى البلاد، وأوائل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علـى مستوى 13 دائرة في منظومة مكاتب الامتحانات بالبلديات.