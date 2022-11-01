بعد «حادثة التسرب».. استعدادات لمواجهة «الأسوأ» بمحطة كهرباء غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تابعت إدارتا الطوارئ والإعلام بوزارة البيئة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بصحبة المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة الزاوية لتكرير النفط والشركة العامة للكهرباء، الأعمال المستمرة للحد من تأثيرات تسرب إحدى خزانات الزيت الثقيل بمحطة كهرباء غرب طرابلس على البيئة المجاورة.

وأكد مسؤولو الجهات الرسمية والشركات ضرورة دعم الجهود للسيطرة السريعة على التسرب، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والفورية لمنع حدوث أي تسربات محتملة من الخزانات الأخرى المملؤة بكميات كبيرة من الزيت الثقيل، مع توجيه النداء إلى جميع الجهات الأخرى برفع درجة التأهب والاستعداد للتدخل في حالة خروج الأوضاع عن السيطرة، وفق بيان صادر عن وزارة البيئة.

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حبس 3 مسؤولين بمحطة كهرباء غرب طرابلس

والخميس، أعلن مكتب النائب العام حبس مدير محطة توليد كهرباء - غرب طرابلس، ورئيس لجنة التنظيفات الصناعية، ورئيس قسم الأمن والسلامة، بسبب حادث تسرب نفطي من إمدادات المحطة، أدى إلى تلوث التربة ومياه البحر قبالة بلدية جنزور، بشكلِ يعرِّض صحة الإنسان والأحياء البحرية وسلامة البيئة للخطر.

وأضاف المكتب، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق إزاء مزاولة نشاط يمس بسلامة البيئة في محيط المحطة، حيث بادر المحقق باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية صحة المواطن، وتعزيز الامتثال للمقررات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والأحياء والبحار.

وأوضح أن إجراءات معاينة مستوعِبات إمداد المحطة باحتياجات التشغيل، للوقوف على أسباب تسرُّب الوقود الثقيل منها، حيث اتضح أن الأمر مردُّه إلى إهمال وتقصير في أداء واجب معالجة التصدعات في هياكل المستوعبات رغم الخطر القائم أمام إدارة المحطة.

من أعمال متابعة جهود الحد من التسرب في محطة كهرباء غرب طرابلس، 1 نوفمبر 2022. (وزارة البيئة)

من أعمال متابعة جهود الحد من التسرب في محطة كهرباء غرب طرابلس، 1 نوفمبر 2022. (وزارة البيئة)

من أعمال متابعة جهود الحد من التسرب في محطة كهرباء غرب طرابلس، 1 نوفمبر 2022. (وزارة البيئة)

من أعمال متابعة جهود الحد من التسرب في محطة كهرباء غرب طرابلس، 1 نوفمبر 2022. (وزارة البيئة)

من أعمال متابعة جهود الحد من التسرب في محطة كهرباء غرب طرابلس، 1 نوفمبر 2022. (وزارة البيئة)

من أعمال متابعة جهود الحد من التسرب في محطة كهرباء غرب طرابلس، 1 نوفمبر 2022. (وزارة البيئة)

من أعمال متابعة جهود الحد من التسرب في محطة كهرباء غرب طرابلس، 1 نوفمبر 2022. (وزارة البيئة)