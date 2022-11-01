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«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ150 شركة خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 10:45 صباحا
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ150 شركة خلال أسبوع
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الماضي.

وفتح «المركزي» اعتمادات مستندية لـ150 شركة، خلال تلك الفترة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

للاطلاع على تفاصيل الاعتمادات المستندية اضغط هنا

ونشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

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