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السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 10:21 صباحا
السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.99 دينار الذي سجله أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وبالمثل ثبت سعر اليورو عند 4.96 دينار، فيما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 5.76 دينار مقابل 5.79 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.36 دينار، وانخفض الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.

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