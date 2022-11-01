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الكبير يشارك في مؤتمر محافظي المصارف المركزية لدول البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 09:51 صباحا
الكبير يشارك في مؤتمر محافظي المصارف المركزية لدول البحر المتوسط
الكبير خلال حضوره مؤتمر محافظي المصارف المركزية لدول البحر المتوسط، 1 نوفمبر 2022، (المركزي)
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شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في المؤتمر السنوي السابع لمحافظي المصارف المركزية لدول البحر الأبيض المتوسط.

وانعقد المؤتمر أمس الإثنين، في المقر الإقليمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إسطنبول، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

الكبير يدعو إلى سياسة نقدية أكثر مرونة
وتناول الكبير، في كلمة، دور المصارف في ظل التحديات العالمية القائمة، وأهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحد من التضخم.

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كما أشار إلى ضرورة أن تعمل المصارف المركزية بسياسات نقدية أكثر مرونة واستقلالية، مع الحرص على التنسيق التام بين السياسات الاقتصادية.

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