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المنقوش تؤكد وجود خلاف عربي في وجهات النظر حول ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 08:20 صباحا
المنقوش تؤكد وجود خلاف عربي في وجهات النظر حول ليبيا
المنقوش وإلى جوارها شكري في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالجزائر، 30 أكتوبر 2022، (الخارجية)
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قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش إن الملف الليبي من أكثر المسائل التي عليها خلاف في وجهات النظر بين الدول العربية، حيث يرى كل طرف الموضوع «من زاوية معينة».

جاء ذلك في تصريح على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجزائر العاصمة، تمهيدا لعقد القمة العربية الـ31 على مستوى القادة، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشارت إلى أهمية احترام الاختلاف، ولابد من الدول أن تناقش مشكلاتها وتحدياتها ومشاريعها بطريقة مباشرة دون أن تكون أي دولة وصية على أي دولة، مشددة على ضرورة حل الليبيين مساءلهم بأنفسهم، وأن تكون الكلمة الأولى والأخيرة لهم، وجددت التأكيد على رؤية حكومة الوحدة المتعلقة بالذهاب إلى انتخابات مباشرة، وإنهاء المراحل الانتقالية بهدف وصول ليبيا إلى بر الأمان.

الملف الليبي في البيان الختامي لاجتماع الوزراء العرب
وشهد اجتماع وزراء خارجية العرب، تباينا في صياغة بنود مسودة البيان الختامي المقترح، خصوصا ما تعلق بالتدخل التركي في الشأن الليبي، حيث اتفق على التعبير عن رفض التواجد الأجنبي، والدعوة إلى إخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا مع استعجال إجراء الانتخابات.

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من جانبه، نفى الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، حدوث مشادة بين وزير الخارجية سامح شكري، ونجلاء المنقوش خلال تحضيرات القمة العربية في الجزائر. وقال أبو زيد، في تصريح إلى جريدة «اليوم السابع» المصرية، أن ما اتفق عليه «يتسق تماما مع محددات الموقف المصري».

وأضاف أن «موقف وزير الخارجية سامح شكري كان قويا وواضحاً خلال المناقشات، فى مواجهة محاولات منح حكومة الوحدة دور في إدارة المرحلة الانتقالية تحت أي مسمى أو تبرير».

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