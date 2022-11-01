حبس مدير سابق لوكالة مصرف «شمال أفريقيا» السلاوي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء الإثنين، حبس مدير سابق لوكالة مصرف شمال أفريقيا السلاوي، بتهمة الاستيلاء على 960 ألف دينار.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن بنظر وقائع تزوير ثلاثة صكوك مصرفية استعملت في سحب مليونين و300 ألف دينار من حساب وزارة العمل والتأهيل لدى مصرف ليبيا المركزي.

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الاستيلاء على 960 ألف دينار

وأظهرت التحقيق الابتدائي صحة واقع استيلاء مدير الوكالة على 960 ألف دينار، من خلال تعمده إدخال صك مصرفي مزور في منظومة العمل؛ لغرض تحقيق منفعة مادية غير مشروعة.

وأضاف البيان أن المتهم أجرى تحويلات مصرفية متتابعة لتمويه أصل المتحصَّلات وتصعِيب تتبُّعها. وانتهت النيابة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.