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العثور على جثة فتاة ثلاثينية في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 11:23 مساء
العثور على جثة فتاة ثلاثينية في تاجوراء
شعار مديرية أمن تاجوراء (فيسبوك)
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أعلنت مديرية أمن تاجوراء، مساء اليوم الإثنين، العثور على جثة مجهولة الهوية لفتاة يرجح أنها في العقد الثالث من العمر، لم يستدل على هويتها أو أسرتها، ومن دون أن تقدم معلومات عن سبب الوفاة.

ودعت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، مَن يتعرف عليها أو عائلتها أو جيرانها أو معلومات عنها يقدمها للمركز الوطني لعلاج وجراحة أمراض القلب تاجوراء أو مديرية أمن تاجوراء لاستكمال التحقيقات وتسليم جثمانها لذويها.

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جرائم القتل في ليبيا
وأرفقت المديرية بمنشورها صورة الفتاة المتوفاة بغرض التعرف عليها. وخلال الفترة الماضية رصدت تقارير دولية تزايد جرائم القتل في المدن الليبية، وهو ما أرجعه مراقبون إلى عدم التعامل بحزم مع مرتكبي تلك الجرائم، مع وجود 20 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا خارج الإطار الرسمي.

ويفيد مؤشر الجريمة العالمية بأن ليبيا تأتي في المركز الأول في شمال أفريقيا، مع انتشار السلاح، بما يصل إلى ثلاث قطع لكل شخص، والذي أدى إلى وقوع 137 حالة قتل خلال خمسة أشهر، بحسب إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة.

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