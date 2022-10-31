شاهد في «اقتصاد بلس»: ما حقيقة «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، الضوء على الصور المتداولة على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت أنها تعود لاحتياطي الذهب في ليبيا.

وتناقلت الصفحات صورًا تظهر كميات كبيرة من سبائك الذهب مصفوفة داخل ما يبدو أنها مخازن، مع الإشارة إلى أنه لم يتراجع بالرغم من اندلاع الثورة سنة 2011 وما تلاها، لكن الصور تعود لبلدان مختلفة واحتياطي الذهب الليبي شهد تراجعًا خلال السنوات العشر الأخيرة.

محاولة لإغلاق صمام الرياينة النفطي

حاول عدد من المحتجين إغلاق صمام الرياينة النفطي يوم السبت، لكن إدارة جهاز حرس المنشآت النفطية أصدرت أوامرها بضرورة حماية الصمام، وعدم التعرض له، كما طالبوا المحتجين، بتقديم لائحة بمطالبهم لتقديمها إلى الجهات المختصة. ويطالب المحتجون بصرف تعويضات مالية عن منازلهم التي تضررت خلال اشتباكات سابقة، وصرف رواتب العسكريين العالقة منذ العام 2014.

- «إيرباص» تعلن التفاوض على تسوية قضية رشاوى تعود إلى عهد القذافي

«إيرباص» تتفاوض مع فرنسا في قضية رشاوى تعود إلى عهد القذافي

وأشار البرنامج إلى إعلان شركة «إيرباص» لتصنيع وبيع الطائرات، أنها تتفاوض على تسوية جديدة للرشوة مع السلطات الفرنسية بشأن تعاملات سابقة في ليبيا وكازاخستان، حيث قال أشخاص مطلعون على القضية الجديدة إنها تتعلق ببيع طائرات إلى ليبيا في عهد معمر القذافي في العام 2007 وطائرات هليكوبتر وأقمار صناعية ومركز تحكم عبر الأقمار الصناعية إلى كازاخستان في العام 2009.

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