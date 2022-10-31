مباحثات دفاعية بين ليبيا وإيطاليا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة العميد جبريل مفتاح الشتيوي، اليوم الإثنين، مباحثات مع كل من رئيس البعثة الإيطالية للتعاون والملحق العسكري الإيطالي الجديد لدى ليبيا اللذين تسلما مهامهما قبل أيام.

وقالت وزارة الدفاع، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن العميد جبريل مفتاح الشتيوي ناقش مع ضيوفه «مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الدفاع»، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي وعدد من الضباط بالمكتب.

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وأضافت الوزارة أن الشتيوي أشاد خلال اللقاء بنتائج التعاون الدفاعي بين الجانبين، ووجه بالارتقاء به من خلال لجنة التعاون والفريق الفني الداعم لبرامج التدريب ورفع الكفاءة والصيانة والإصلاح لبعض المعدات العسكرية للجيش الليبي.

مباحثات مدير مكتب وزير الدفاع في طرابلس مع رئيس البعثة الإيطالية للتعاون والملحق العسكري الإيطالي. (وزارة الدفاع)

مباحثات مدير مكتب وزير الدفاع في طرابلس مع رئيس البعثة الإيطالية للتعاون والملحق العسكري الإيطالي. (وزارة الدفاع)