الانتهاء من صيانة المركز الصحي أبو قرين (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، اليوم الإثنين، الانتهاء من أعمال صيانة المركز الصحي أبو قرين (البلدة الواقعة بين سرت ومصراتة)، وتسليمه إلى وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال الجهاز إن أعمال الصيانة جرت تحت إشراف مكتب مشروعات المنطقة الوسطى، مضيفًا أن المشروع يسهم في تقديم الخدمات الصحية لسكان البلدية.

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إنجاز 80% من أعمال إنشاء مدرجات بجامعة طرابلس

كما أشار الجهاز إلى إنجاز 80% من أعمال إنشاء 6 مدرجات بجامعة طرابلس تسع ألفي طالب، وهي مجهزة بأحدث التقنيات التي تخدم العملية التعليمية.

كذلك، إنجاز 80% من أعمال إنشاء مدرسة «ذات الصواري» بزليتن، التي تتكون من 12 فصلًا دراسيًا و4 مكاتب إدارية.

المركز الصحي أبو قرين بعد تطويره، 31 أكتوبر 2022 (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

المركز الصحي أبو قرين بعد تطويره، 31 أكتوبر 2022 (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

المركز الصحي أبو قرين بعد تطويره، 31 أكتوبر 2022 (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

المركز الصحي أبو قرين بعد تطويره، 31 أكتوبر 2022 (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

المركز الصحي أبو قرين بعد تطويره، 31 أكتوبر 2022 (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

المركز الصحي أبو قرين بعد تطويره، 31 أكتوبر 2022 (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

المركز الصحي أبو قرين بعد تطويره، 31 أكتوبر 2022 (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

المركز الصحي أبو قرين بعد تطويره، 31 أكتوبر 2022 (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

المركز الصحي أبو قرين بعد تطويره، 31 أكتوبر 2022 (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)