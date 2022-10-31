الدبيبة يتابع مع بلديات الجبل الأخضر المشروعات المستهدفة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميدالدبيبة، اليوم الإثنين، مع عمداء بلديات الجبل الأخضر «سوسة، شحات، مدور الزيتون، عمر المختار، وردامة»، المشروعات المستهدفة في نطاق مناطقهم.

حضر اللقاء وزيرا الحكم المحلي بدر الدين التومي، والمواصلات محمد الشهوبي، ورؤساء أجهزة تنفيذ مشروعات المواصلات، والإسكان والمرافق، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، وفق بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة على «فيسبوك».

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