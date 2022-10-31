وليد اللافي: ناقشت مع باتيلي خارطة الطريق المقترحة من الحكومة.. وفكرة الاستعلام الوطني

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، إنه التقى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين.

وتناول الاجتماع «تفاصيل خارطة الطريق المقترحة من الحكومة»، ومخرجات لجنة عودة الأمانة إلى الشعب، وفكرة الاستعلام الوطني الإلكتروني التي طرحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة السبت الماضي، حسبما أوضح اللافي عبر حسابه بموقع «تويتر».

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