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الكيلاني تؤكد صرف منحة الأولاد عن 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 04:23 مساء
الكيلاني تؤكد صرف منحة الأولاد عن 3 أشهر
وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني. (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، صرف منحة الأولاد عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2022.

وأضافت في تصريحات نقلتها منصة «حكومتنا»، اليوم الإثنين، أن قيمة التحويلات المالية بلغت مليارًا و99 مليون دينار.

والأربعاء الماضي، أكد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، تسييل القيمة المخصصة لمنحة الأولاد عن ثلاثة أشهر، وذلك خلال لقائه الكيلاني.

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المنحة هدفها مساعدة العائلات في بداية العام الدراسي
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن الكيلاني تابعت مع المبروك، صرف منحة الزوجة والأولاد والمهجرين لمستحقيها؛ وذلك لمساعدة العائلات لاستقبال العام الدراسي.

وأشارت الوزارة، في وقت سابق، إلى استكمال صرف البطاقات الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، ليجري صرف باقي المنحة عن السنة الحالية، ومعالجة إشكالية المناطق التي لا توجد بها فروع لمصرف الجمهورية.

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