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كشف ملابسات جريمة قتل وقعت منذ 3 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 03:44 مساء
كشف ملابسات جريمة قتل وقعت منذ 3 أعوام
المتهمون الـ3 في جريمة القتل عقب ضبطهم، 31 أكتوبر 2022. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة القبض على ثلاثة أشخاص متهمين في جريمة قتل وقعت منذ ثلاثة أعوام. 

المتهمون الـ3 في جريمة القتل
وقالت الداخلية، في بيان اليوم الإثنين، إن أعضاء قسم البحث الجنائي السهل الغربي تمكنوا من ضبط المدعو (ح.س. ق) و المدعو (و.ح.ع) والمدعو (أ.ب.ع) المتهمين في قضية قتل المواطن (ر.م.أ) العام 2018.

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وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم وجرى إحضار السلاح المستخدم في الجريمة، واتُخذت الإجراءات القانونية كافة حيالهم وأُحيلوا إلى جهات الاختصاص، حسب الوزارة.

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