ضبط 13 مصريا أثناء تهريبهم داخل صناديق شاحنة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن مصراتة ضبط 13 مصريا أثناء «تهريبهم في صناديق صغيرة خاصة بشاحنة، عند المدخل الغربي للمدينة (بوابة الدافنية)».

وقالت المديرية في بيان أمس الأحد إن أعضاء قوة الدعم والإسناد التابعين لها والمكلفين بتأمين المدخل الغربي للمدينة ضبطوا المهاجرين داخل شاحنة، من نوع «داف»، خضراء اللون، وذلك أثناء تفتيشها.

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وأضافت المديرية أنه جرى ضبط سائق الشاحنة وجميع المهاجرين الذين كانوا على متنها، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإحالتهم لجهات الاختصاص.

مصريون داخل صناديق شاحنة بعد ضبطهم في مصراتة. (مديرية أمن مصراتة)

مصريون داخل صناديق شاحنة بعد ضبطهم في مصراتة. (مديرية أمن مصراتة)