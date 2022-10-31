«الصحة» تبحث استحداث منظومة إلكترونية للأصناف المركزية من الأدوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مناقشة استحداث منظومة إلكترونية للأصناف المركزية من الأدوية.

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية بالوزارة صباح الإثنين، مع مدراء إدارات الصيدلة بالمستشفيات والمراكز الطبية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وبحث المجتمعون إرفاق الرأي العلمي للجنة العلمية بالمرفق الصحي قبل طلب أي صنف دوائي خارج القائمة الوطنية للأدوية، فضلا عن متابعة سجلات الوارد والمصروفات والمخزون بين وزارة الصحة ومديري إدارات الصيدلة بالمرافق الصحية.

كما تناول الاجتماع وضع سياسات ناجحة لتدوير الرواكد وضبط الوارد من الأدوية عند وضع الاحتياج، إلى جانب التأكيد على أخذ الإذن المسبق من وزارة الصحة قبل تسلُّم وصرف أي عينات مجانية من الأدوية خصوصا حديثة الاستخدام.