«أجوكو»: صرف العلاوة الحقلية بالقيمة الجديدة بدءا من نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» إنها ستصرف العلاوة الحقلية بالقيمة الجديدة للعاملين لديها بدءا من شهر نوفمبر المقبل.

كما أرجعت الشركة سبب تأخر صرف فروقات العلاوة 67 إلى عدم إحالة مخصصات الفروقات من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، حسب بيان صادر بتاريخ أمس الأحد، ومنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

استحالة صرف الفروقات خلال الشهر الجاري

وتابع البيان أنه «يستحيل على الإدارة المالية بالشركة» إرفاق الفروقات خلال هذا الشهر، ما لم يجرِ تغطيتها ماليا، وإحالتها إلى حساب الشركة المصرفي.

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وطمأنت «أجوكو» العاملين بأنها استكملت كل التسويات المالية والفروقات المستحقة لهم، وهي في انتظار المخصصات لتصرفها ضمن المرتبات فور تسلمها، متوقعة أن يشهد هذا الملف انفراجا في وقت قريب.