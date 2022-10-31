تشاد تطلق حملة للقبض على خاطفي فرنسي قرب الحدود الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أطلقت السلطات التشادية عملية اقتفاء أثر خمسة متورطين في اختطاف فرنسي أسترالي في أقصى شمال البلاد قرب الحدود مع ليبيا.

وأكدت تشاد وفرنسا الإفراج عن الرهينة الفرنسي الأسترالي الذي اختطف الجمعة في تشاد بعد 48 ساعة من الأسر، حيث وصل الرجل الذي يعمل في منظمة غير حكومية للحفاظ على الحياة البرية، في وقت سابق ليلة الأحد على متن طائرة عسكرية إلى تشاد.

وأعلن رئيس الوزراء التشادي، صالح كبزابو، بعد ظهر الأحد إطلاق سراحه مضيفا أنه «جرى العثور على الرهينة ونقله إلى مكان آمن وبصحة جيدة». وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «علمنا بارتياح بإطلاق سراح مواطننا».

وقال حاكم إقليم وادي فيرا أيوب عبد الكريم عبد الله، إن الرهينة «أفرج عنه في محافظة تيبستي (شمال)، في منطقة على الحدود مع النيجر وليبيا من قبل قواتنا الدفاعية والأمنية».

تشاد: ملاحقة مستمرة لـ«الخاطفين الخمسة»

وحسبما ذكرت وسائل إعلام تشادية الإثنين، فإن عمليات ملاحقة «الخاطفين الخمسة» في أقصى شمال تشاد قرب الحدود مع ليبيا مستمرة، حيث تشهد هذه المنطقة بانتظام اشتباكات بين الجيش والمتمردين أو عمال المناجم.

وتشترك تشاد الدولة الواقعة وسط منطقة الساحل الأفريقي في حدود برية مع ليبيا ونيجيريا والكاميرون والنيجر وأفريقيا الوسطى والسودان وتشهد اضطرابات أمنية بسبب استقرار عدد كبير من المتمردين على الأراضي الليبية والسودانية إلى جانب نشاط المهربين والمنقبين عن الذهب المزعزع لأمن المنطقة.