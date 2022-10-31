استقرار الدولار وتراجع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.



واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.99 دينار الذي سجله أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وحافظ الجنيه الإسترليني على مستوى 5.79 دينار، فيما تراجع سعر اليورو إلى 4.96 دينار مقابل 4.97 دنانير الأحد.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.32 دينار، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار مقابل 1.35 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.