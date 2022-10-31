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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 31 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 09:35 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 31 أكتوبر 2022)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء مستقرة معم مناطق البلاد اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال الشرقي، يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال ظهور شبورة مائية خلال فترة الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الدواخل، والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
تتكاثر السحب من حين إلى آخر، خصوصا على مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي، يتخللها سقوط أمطار متفرقة، ويصحبها بعض الخلايا الرعدية اليوم، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

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