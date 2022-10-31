«بلدي سرت» يبحث ملفات الصحة ونقص غاز الطهي والعمالة الوافدة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بحث المجلس البلدي سرت خلال اجتماعه التاسع لهذا العام، الأحد، ملفات الصحة ونقص غاز الطهي والعمالة الوافدة.

ترأس الاجتماع عميد البلدية سرت مختار المعداني، وبحضور أعضاء المجلس: صالح علي خليفة، مخلوف حامد، هنية سالم أبو خريص، خالد مصطفي بن حسين.

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وأوضح مدير إدارة الإعلام بلدية سرت لـ«بوابة الوسط» أن المجلس ناقش عدة ملفات، من بينها الخدمات الصحية المقدمة بالمرافق المراكز الصحية بنطاق بلدية سرت ومتابعة الأدوية والتطعيمات، وكذلك ملف العمالة الوافدة بسرت.

كما ناقش المجلس البلدي سرت ملف المكبات العشوائية المنتشرة بالمدينة ووضع آلية للتخلص منها، وكذلك مشكلة نقص غاز الطهي في المنطقة، ووجه المجلس روساء اللجان بمتابعة هذه المختنقات وحلها.