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اتفاق «جزائري - ليبي» على تفعيل دور مجلس رجال الأعمال

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 30 أكتوبر 2022, 09:58 مساء
اتفاق «جزائري - ليبي» على تفعيل دور مجلس رجال الأعمال
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، خلال لقاء مع نظيره الجزائري، كمال رزيق، 20 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، خلال لقائه نظيره بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، تفعيل دور مجلس رجال الأعمال بين البلدين.

جاء ذلك على هامش لقاء الطرفين في إطار انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة 31 للقمة العربية بالجزائر، وفق بيان لوزارة التجارة الجزائرية، الأحد.

وأفاد البيان بأن محادثات الطرفين تمحورت حول «تجسيد أواصر الأخوة التي تربط البلدين على أرض الواقع من خلال ترقية العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية»، كما أعرب الطرفان عن رغبتهما توطيد العلاقات وتعزيز التعاون الاستراتيجي.

- لقاء مشترك بين المستثمرين في ليبيا والجزائر قريبًا

دور معبر الدبداب
وجرى، خلال اللقاء أيضًا، الاتفاق على تفعيل وتعزيز دور مجلس رجال الأعمال بين الجانبين، مع تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين. وعبَّر الوزير الجزائري عن استعداد بلاده للمشاركة بقوة في المعرض الدولي الليبي، فضلاً على إيجاد آليات دينامكية لتأكيد الدور الكبير الذي يلعبه معبر الدبداب للبلدين.

معرض للسلع الجزائرية في طرابلس
في المقابل، أفاد بيان لوزارة التجارة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية بأن الوزير الحويج اتفق مع كمال رزيق، على تنظيم لقاء مشترك يضّم أصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق على «إقامة معرض يختص بالسلع والمنتجات الجزائرية بالعاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة».

وشارك الوزير الحويج في اجتماع وزراء الاقتصاد العرب الذي ناقش الاتحاد الجمركي العربي والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وكذلك وضع استراتيجية عربية للأمن الغذائي العربي.

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